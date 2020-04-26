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Huawei запатентовала гибкий смартфон с двумя дисплеями (фото)

Huawei запатентовала гибкий смартфон с двумя дисплеями (фото)

Китайский телекоммуникационный гигант Huawei, по сообщению ресурса LetsGoDigital, запатентовал новый смартфон, оборудованный гибким дисплеем.

Аппарат выполнен в формате книжки. Гибкий экран складывается вовнутрь, что защищает его от повреждений при повседневной эксплуатации.

Предусмотрен вспомогательный внешний дисплей: он позволит использовать смартфон для базовых задач без необходимости раскрытия устройства.


Фото: LetsGoDigital

Любопытно, что у смартфона нет внутренней камеры. Основная камера расположена рядом с внешним экраном: она объединяет три оптических модуля и вспышку. Элементы выстроены в ряд по вертикали.


Фото: LetsGoDigital

Технические характеристики новинки пока держатся в секрете. О том, когда устройство с описанным дизайном может появиться на коммерческом рынке, ничего не сообщается.

По материалам 3dnews.ru
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