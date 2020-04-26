0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1152 0

1 мая Wizz Air возобновит рейсы из Вены в европейские города

1 мая Wizz Air возобновит рейсы из Вены в европейские города

В пятницу 1 мая венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air возобновит рейсы в европейские города из аэропорта Вены.

Об этом сообщает Spiegel Online.

Первые самолеты отправятся в Дортмунд, Эйндховен, Салоник, Лиссабон и Осло. В течение месяца список расширят Рим, Милан, Тенерифе и Валенсия.

Перечень направлений может быть “скорректирован” из-за быстрых изменений в ограничениях на поездки.

Австрийское правительство во вторник сняло ограничения на выезд из страны с 1 мая.

Авиакомпания заявила, что борта дезинфицируются каждую ночь, а персонал обучен выявлению и работе с зараженными пассажирами.

Во время регистрации и посадки будут приняты “физические меры” для поддержания дистанции.

В минувшие выходные Wizz Air объявила о возобновлении рейсов из аэропорта Лутон в Лондоне на более чем дюжину направлений, большинство из них в Румынию.

В мае авиакомпания также планирует вылеты из Будапешта в Мадрид и Берлин.

По материалам Европейская правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.