В апреле объем торгов на бирже «Перспектива» сократился на 9% до 11,5 млрд гривен — Finance.ua
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В апреле объем торгов на бирже «Перспектива» сократился на 9% до 11,5 млрд гривен

Фондовый рынок
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В апреле объем торгов на бирже «Перспектива» сократился на 9% до 11,5 млрд гривен
В апреле объем торгов на бирже «Перспектива» сократился на 9% до 11,5 млрд гривен
В течение апреля на фондовой бирже «Перспектива» заключено 13,81 тыс. сделок на сумму 11,54 млрд гривен (-9% к марту 2024 г.), с начала года — 53,04 тыс. сделок на сумму 48,38 млрд гривен (+14% к январю-апрелю 2023).
Об этом идет речь в сообщении биржи.
Совокупно на фондовых биржах Украины в апреле заключено 36,62 тыс. сделок на сумму 56,6 млрд гривен (+9% к марту 2024 г.), с начала года — 133,65 тыс. сделок на сумму 194,2 млрд гривен (+43% к январю-апрелю 2023).
В структуре торгов на ФБ «Перспектива» с начала года традиционно доминируют долговые инструменты: гособлигации — 95,73%, облигации предприятий, иностранных эмитентов и государств — 4,27%.
На биржевом фондовом рынке также наблюдаются торги преимущественно в долговом сегменте: гособлигации — 92,31%, облигации предприятий, иностранных эмитентов и государств — 7,48%, акции и ценные бумаги ИСИ — 0,21%.
Доля ФБ «Перспектива» в январе-апреле составляет: в общем биржевом обороте 25%, в т. ч. по гособлигациям 26%, по облигациям предприятий, иностранных эмитентов и государств — 14%, в общем количестве сделок — 40%.
Объем торгов на ФБ «Перспектива» в апреле по сравнению с мартом сократился на 9,3%, количество сделок выросло на 0,5%. 13,21% торгов проведено на рынке РЕПО, 0,48% - на рынке заявок, 86,31% - на адресном рынке.
Объем торгов на ФБ «Перспектива» по сравнению с аналогичным периодом 2023 года вырос на 14%, количество сделок — в 2,6 раза.
В течение апреля договоры на ФБ «Перспектива» заключались с 44 финансовыми инструментами (+1 к марту), с начала 2024 года — с 62 (+16 к январю-апрелю 2023 г.).
По состоянию на 30.04.2024 г. количество ценных бумаг и других финансовых инструментов, допущенных к торгам на ФБ «Перспектива», составило 257, из них 159 — листинговые.
По материалам:
Українські Новини
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