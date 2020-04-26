Малая приватизация: Фонд госимущества провел 8 аукционов на 2,7 миллиона

Фонд госимущества продолжает проводить онлайн-аукционы по продаже объектов малой приватизации – в течение прошлой недели провели 8 аукционов на сумму 2,7 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда в FACEBOOK.

Отмечается, что на прошлой неделе также приняли 13 решений о приватизации, объявили 24 аукциона по продаже объектов малой приватизации, а также – заключили 8 договоров купли-продажи.

Также получили средства в бюджет по 3 объектам.

Кроме этого, Фонд получил 9 коммерческих и 10 бюджетных заявок на аренду объектов.



Инфографика: Фонд госимущества