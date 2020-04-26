Литва планирует возобновить авиасообщение с середины мая

Правительство Литвы обсудит вопрос возможного возобновления авиасообщения с середины мая.

Как заявил премьер-министр страны Саулюс Сквернялис, первые авиарейсы возможны 10-15 мая.

По словам главы правительства, направлений будет немного.

Он отметил, что не будет полетов в те страны, в которых нет режима карантина, или есть очаги массового распространения коронавируса.

В свою очередь министр транспорта и коммуникаций Литвы Ярослав Наркевич сказал, что первые авиарейсы могут быть налажены в Латвию, Германию и Польшу.

По его словам, компания Lufthansa предложила возобновить полеты.

Министр отметил, что многое зависит и от правил, действующих в принимающих странах.

“Здесь должно быть обоюдное соглашение, обоюдное смягчение условий. Если это произойдет, то мы сразу же создадим условия для полетов”, – сказал Наркевич.