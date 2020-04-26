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Одного из крупнейших интернет-провайдеров подозревают в неуплате 6,7 миллиона налогов

Одного из крупнейших интернет-провайдеров подозревают в неуплате 6,7 миллиона налогов

Один из крупнейших украинских провайдеров интернета и телекоммуникационных услуг подозревается в неуплате 6,7 млн грн налогов.

Об этом сообщает прокуратура Киева.

«Прокуратура города Киева совместно со следственным управлением финансовых расследований ГУ ГФС в городе Киеве разоблачила руководителя одного из крупнейших украинских провайдеров интернета и телекоммуникационных услуг в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах», – говорится в сообщении.

Установлено, что руководитель ІТ-компании в течение 2016-2018 годов вносил в финансово-хозяйственные документы заведомо ложные сведения о несуществующих взаимоотношениях с предприятиями, имеющими признаки фиктивности.

Таким образом руководитель компании уклонился от уплаты налогов на сумму 6,7 млн гривен.

Руководителю предприятия сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

Следствие в уголовном производстве продолжается.

По материалам УКРИНФОРМ
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