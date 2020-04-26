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Нацбанк сообщил, когда начнет выдавать новые кредиты для поддержки экономики

Нацбанк сообщил, когда начнет выдавать новые кредиты для поддержки экономики

В Национальном банке Украины сообщили, когда выдадут первый долгосрочный кредит рефинансирования банкам в рамках программы НБУ по поддержке экономики.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.

Кредит рефинансирования сроком на 1-5 лет будут выдавать банкам с помощью тендеров. Первый такой тендер должен состояться 8 мая, а в дальнейшем они будут проходить каждую вторую пятницу месяца.

«Ставка по долгосрочным кредитам рефинансирования и на срок до 90 дней будет плавающей и будет равна учетной ставке Национального банка, которая с 24 апреля установлена на уровне 8%. С целью стимулирования экономики Национальный банк решил не включать в стоимость этих кредитов фиксированную переменную (постоянную величину), установив ее на уровне нуля», — пояснили в Нацбанке.

Объемы кредитов, которые Нацбанк будет выдавать банкам, будут зависеть только от размера залога, который банки смогут передать НБУ. В то же время, Нацбанк напоминает, что расширил перечень активов, которые может занять у банков в качестве залога.

«Мы обеспечиваем банки дополнительным инструментом для поддержания собственной ликвидности в случае ухудшения настроений на финансовых рынках, одновременно побуждаем их к активной кредитной поддержке бизнеса и инфраструктурных проектов», — сообщил заместитель главы Нацбанка Олег Чурий.

По материалам hromadske.tv
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