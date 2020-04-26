Нефтяные компании США начали хранить нефть в стратегическом резерве – Bloomberg

Американские частные компании начали складировать нефть в стратегическом резерве США.

Об этом сообщает Bloomberg.

В текущем месяце частные фирмы доставили в хранилища Стратегического резерва США около 1,1 млн баррелей нефти.

Как отмечает Bloomberg, ранее в этом месяце Минэнерго США заключило соответствующие контракты с несколькими компаниями.

Они могут разместить примерно на год в указанных хранилищах около 23 млн баррелей. Основная часть будет доставлена в мае и июне, отмечается в публикации.

Договоренности между компаниями и Минэнерго США были достигнуты на фоне резкого падения цен на нефть в последние недели, что связано со снижением спроса в связи с пандемией в мире коронавируса.

Максимальный объем стратегического нефтяного резерва США составляет 713,5 млн баррелей.

По состоянию на 12.00 28 апреля цена июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE упала на 5,045%, до $18,95 за баррель. Цена WTI опустилась на 20%, до $10,65.