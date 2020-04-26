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Индийский стартап разработал блокчейн-приложение для мониторинга состояния автомобиля

Индийский стартап разработал блокчейн-приложение для мониторинга состояния автомобиля

Индийский стартап Smart Sight Innovation (SSI) по запросу американского клиента разработал блокчейн-приложение, которое позволит облегчить техническое обслуживание и отслеживание состояния автомобиля.

Американская компания, заказавшая мобильное приложение, работает в областях искусственного интеллекта и интернета вещей. Приложение доступно для ОС Android. Оно позволяет отслеживать основные задачи, связанные с автомобилем — ремонт, соответствие требованиям местных дорожных ведомств и так далее. Также оно может предупреждать владельцев о регламентных работах и предоставлять изображения необходимых для ремонта деталей. Приложение должно освободить водителей от бумажной работы, связанной с обслуживанием и техосмотром автомобиля.

«Поскольку отчеты о техосмотре доступны в цифровом виде, водители транспортных средств могут представлять их по требованию правоохранительных органов. Инженеры из SSI создали как мобильное приложение, так и версию в виде веб-сайта. В основе используется блокчейн HyperLedger, а для разработки мобильного приложения использовалась Android Studio и язык программирования Java», — отмечается в пресс-релизе.

Стартап SSI использовал блокчейн HyperLedger для разработки приложения. При этом все данные можно сохранить в форматах, совместимых с ПО американских ведомств, проверяющих автомобили.

По материалам Hubs
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