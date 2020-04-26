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Корпорация "Богдан" создала автомобиль для борьбы с COVID-19 (фото)

Корпорация "Богдан" создала автомобиль для борьбы с COVID-19 (фото)

Корпорация «Богдан» создала спецавтомобиль для дезинфекции автодорог и общественного пространства, который способен значительно усилить структуры МВД, коммунальных служб и учреждений здравоохранения.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

“Созданный на шасси Hyundai HD78, автомобиль предназначен для использования на автомобильных дорогах, соответствующих ГОСТ 3578, имеет высокие динамические характеристики и плавность хода. Автомобиль имеет возможность без ограничений двигаться в городском трафике и способен преодолевать значительные расстояния со значительной средней скоростью. «БОГДАН- 3378» может маневрировать и развернуться в условиях плотной городской застройки, радиус его разворота составляет 6,5 метров”, – говорится в сообщении.


Фото: Корпорация “Богдан”

Объем емкости для дезинфицирующего раствора составляет три кубических метра. При этом, установка реализована таким образом, что для обработки доступны не только непосредственно путь, по которому движется авто, но и полосы вдоль автомобиля, где два оператора с помощью выносных дополнительных распылителей могут обрабатывать труднодоступные участки на расстоянии до 30 метров.


Фото: Корпорация “Богдан”


Фото: Корпорация “Богдан”

По материалам Дело
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