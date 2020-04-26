SkyUp обнародовал график 20 спецрейсов для эвакуации украинцев

SkyUp Airlines возобновляет выполнение спецрейсов для украинцев, которые остаются за рубежом.

Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика в FACEBOOK.

Отмечается, что количество рейсов может меняться в соответствии с развитием ситуации с пандемией коронавируса.

Направления спецрейсов (по состоянию на 27.04.20):

28.04.2020 – Стокгольм, Неаполь;

30.04.2020 – Ларнака,

01.05.2020 – Дюссельдорф;

02.05.2020 – Париж, Лиссабон, Цюрих;

04.05.2020 – Франкфурт, Милан, Тараз;

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06.05.2020 – Мальта – Аликанте, Копенгаген – Осло, Гоа;

08.05.2020 – Прага, Коломбо – Мале, Франкфурт;

10.05.2020 – Дели, Тель-Авив.

Актуальное расписание доступно по ссылке skyup.aero/uk/best

Билеты можно приобрести на www.skyup.aero.

Требования к пассажирам спецрейсов:

пассажиры, желающие воспользоваться спецрейсами для возвращения в Украину, должны подписать документ о согласии на обязательную 14-дневную самоизоляцию или обсервацию в специализированных учреждениях;