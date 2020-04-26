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SkyUp обнародовал график 20 спецрейсов для эвакуации украинцев

SkyUp обнародовал график 20 спецрейсов для эвакуации украинцев

SkyUp Airlines возобновляет выполнение спецрейсов для украинцев, которые остаются за рубежом.

Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика в FACEBOOK.

Отмечается, что количество рейсов может меняться в соответствии с развитием ситуации с пандемией коронавируса.

Направления спецрейсов (по состоянию на 27.04.20):

  • 28.04.2020 – Стокгольм, Неаполь;
  • 30.04.2020 – Ларнака,
  • 01.05.2020 – Дюссельдорф;
  • 02.05.2020 – Париж, Лиссабон, Цюрих;
  • 04.05.2020 – Франкфурт, Милан, Тараз;

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  • 06.05.2020 – Мальта – Аликанте, Копенгаген – Осло, Гоа;
  • 08.05.2020 – Прага, Коломбо – Мале, Франкфурт;
  • 10.05.2020 – Дели, Тель-Авив.

Актуальное расписание доступно по ссылке skyup.aero/uk/best

Билеты можно приобрести на www.skyup.aero.

Требования к пассажирам спецрейсов:

  • пассажиры, желающие воспользоваться спецрейсами для возвращения в Украину, должны подписать документ о согласии на обязательную 14-дневную самоизоляцию или обсервацию в специализированных учреждениях;
  • посадка на борт самолета возможна только при наличии подписанного документа. По прибытии в Украину пограничники будут проверять наличие у пассажиров установленного мобильного приложения «Дій вдома», если они выбрали самоизоляцию на дому.
По материалам Finance.UA
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