Из-за карантина без работы остались 277 тысяч ФЛП - исследование

В Украине в связи с карантинными ограничениями запрещена деятельность 277 тысяч физлиц-предпринимателей.

Об этом сообщает Опендатабот.

По данным платформы для работы с открытыми данными, в сфере образования без работы остались 13 684 ФЛП, туризма – 8370, спорта – 8434, рынки – 211 302, транспорт – 1791.

Деятельность некоторых видов бизнеса запрещена на время карантина. Предприниматели, имевшие такой бизнес, остались без работы. В целом в Украине запрещена деятельность 277 тысяч предпринимателей.

Справка Finance.ua:

ФЛП и малообеспеченным семьям выплатят пособие.

В Верховной Раде предлагают временно освободить предпринимателей первой и второй групп от уплаты единого налога из-за пандемии COVID -19.