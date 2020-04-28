Из-за карантина без работы остались 277 тысяч ФЛП - исследование

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В Украине в связи с карантинными ограничениями запрещена деятельность 277 тысяч физлиц-предпринимателей.
Об этом сообщает Опендатабот.
По данным платформы для работы с открытыми данными, в сфере образования без работы остались 13 684 ФЛП, туризма – 8370, спорта – 8434, рынки – 211 302, транспорт – 1791.
Деятельность некоторых видов бизнеса запрещена на время карантина. Предприниматели, имевшие такой бизнес, остались без работы. В целом в Украине запрещена деятельность 277 тысяч предпринимателей.
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