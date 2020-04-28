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Из-за карантина без работы остались 277 тысяч ФЛП - исследование

Из-за карантина без работы остались 277 тысяч ФЛП - исследование

В Украине в связи с карантинными ограничениями запрещена деятельность 277 тысяч физлиц-предпринимателей.

Об этом сообщает Опендатабот.

По данным платформы для работы с открытыми данными, в сфере образования без работы остались 13 684 ФЛП, туризма – 8370, спорта – 8434, рынки – 211 302, транспорт – 1791.

Деятельность некоторых видов бизнеса запрещена на время карантина. Предприниматели, имевшие такой бизнес, остались без работы. В целом в Украине запрещена деятельность 277 тысяч предпринимателей.

Справка Finance.ua:

  • ФЛП и малообеспеченным семьям выплатят пособие.
  • В Верховной Раде предлагают временно освободить предпринимателей первой и второй групп от уплаты единого налога из-за пандемии COVID-19.
  • 9 апреля monobank начал принимать предварительные заказы на обслуживание счетов ФЛП, которое планируют запустить в июне.

Как закрыть ФЛП в 2020 году

По материалам Finance.UA
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