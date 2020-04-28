Как кризис отразился на зарплатах IT-специалистов (опрос)

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В большинстве случаев (56,1% опрошенных) коронакризис никак не повлиял на фиксированную ставку зарплаты или вознаграждения сотрудников.
Об этом свидетельствуют результаты опроса AIN.UA. В опросе приняли участие 2512 человек.
Что изменилось в зарплатах украинских айтишников:
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Очень редко отмечается повышение ставки и увеличение доходов. В частности, это связано с уменьшением количества работающих компаний и конкуренции.
Довольно часто отмечаются задержки в выплатах, а некоторым респондентам отказали в запланированном ранее повышении. Компании также урезают социальный пакет.
Медианная зарплата СEO в разных сферах IT:
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