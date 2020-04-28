Как кризис отразился на зарплатах IT-специалистов (опрос)

В большинстве случаев (56,1% опрошенных) коронакризис никак не повлиял на фиксированную ставку зарплаты или вознаграждения сотрудников.

Об этом свидетельствуют результаты опроса AIN.UA. В опросе приняли участие 2512 человек.

Что изменилось в зарплатах украинских айтишников:

об уменьшении фиксированной зарплаты на четверть сообщили 9,4% сотрудников, а на 50% меньше стали получать 8,4% опрошенных. При этом вовсе лишились дохода 9,3% респондентов;

некоторых сотрудников отправили в неоплачиваемый отпуск на неизвестный срок. Однако, о таких случаях заявил незначительный процент опрошенных;

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некоторые компании применили альтернативные методы. Работники утверждают, что фирмы ставят перед сотрудниками новые задачи и внедряют дополнительные KPI , привязывают зарплату к курсу доллара, переводят на процент от продаж или на проектную оплату труда и таким образом урезают зарплаты.

Очень редко отмечается повышение ставки и увеличение доходов. В частности, это связано с уменьшением количества работающих компаний и конкуренции.

Довольно часто отмечаются задержки в выплатах, а некоторым респондентам отказали в запланированном ранее повышении. Компании также урезают социальный пакет.

Справка Finance.ua:

Медианная зарплата СEO в разных сферах IT:

консалтинг – $5000;

digital – $6000;

e-commerce – $7000;

финтех и банкинг – $8500.

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