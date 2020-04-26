Цены на аренду загородных домов выросли - аналитики

Предложение аренды загородных домов в Киевской области за прошлый месяц выросло на 5% по сравнению с мартом 2019 года, а цены – более чем на 50%.

Об этом свидетельствует аналитика портала budport.com.ua.

Почти в половине регионов страны стали чаще предлагать в аренду небольшие дома – до четырех комнат.

За аренду дома в Киевской области в среднем просят 28 000 грн в месяц. При этом спрос есть как на маленькие, так и на большие дома.

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Подорожание произошло преимущественно в западных регионах. Больше стали просить арендодатели на Закарпатье: съемщикам придется переплатить на 5100 грн по сравнению с мартом 2019-го. На Волыни соответствующий рост составил 3000 грн, а на Львовщине и в Николаевской области – по 2400 грн.

Выгоднее сейчас арендовать загородное жилье в Одесской области, поскольку здесь оно подешевело на 12% по сравнению с мартом прошлого года. В среднем арендная плата сейчас составляет 15 000 грн в месяц. Сэкономить могут и жители Житомирщины: если год назад владельцы просили 3350 грн за аренду дома, то сейчас его можно снять за 2200 грн.

Справка Finance.ua:

В связи с эпидемией коронавируса все больше покупателей считают лучшим вариантом поиск и выбор жилья через Интернет.

По данным Опендатабот, за последний месяц средняя стоимость однокомнатной квартиры снизилась на 1000 гривен.

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