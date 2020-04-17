Стоимость аренды однокомнатных квартир снизилась - Опендатабот

За последний месяц средняя стоимость однокомнатной квартиры снизилась на 1000 гривен.

Об этом сообщает Опендатабот.

Двухкомнатные квартиры остаются стабильными в цене. А трехкомнатные наоборот выросли в цене примерно на тысячу гривен. Такие данные приводит сервис ЛУН.

По данным сервиса посуточной аренды квартир Dobovo, цена на посуточную аренду упала в полтора раза. Да карантина средняя цена за одну ночь составляла 780 гривен, сейчас 540.



Opendatabot

Справка Finance.ua:

Несмотря на мартовский карантин, спрос на однокомнатные квартиры за 3 месяца 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года вырос в среднем на 2,5-3%.

Анализ портала OLX свидетельствует, что за аренду дома в Киевской области попросят 28 000 гривен в месяц, а снять трехкомнатную фазенду на Волыни стоит 3000 гривен.

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