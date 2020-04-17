0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 850 0

Стоимость аренды однокомнатных квартир снизилась - Опендатабот

Стоимость аренды однокомнатных квартир снизилась - Опендатабот

За последний месяц средняя стоимость однокомнатной квартиры снизилась на 1000 гривен.

Об этом сообщает Опендатабот.

Двухкомнатные квартиры остаются стабильными в цене. А трехкомнатные наоборот выросли в цене примерно на тысячу гривен. Такие данные приводит сервис ЛУН.

По данным сервиса посуточной аренды квартир Dobovo, цена на посуточную аренду упала в полтора раза. Да карантина средняя цена за одну ночь составляла 780 гривен, сейчас 540.


Opendatabot

Справка Finance.ua:

  • Анализ портала OLX свидетельствует, что за аренду дома в Киевской области попросят 28 000 гривен в месяц, а снять трехкомнатную фазенду на Волыни стоит 3000 гривен.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Недвижимость
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.