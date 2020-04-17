Стоимость аренды однокомнатных квартир снизилась - Опендатабот

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За последний месяц средняя стоимость однокомнатной квартиры снизилась на 1000 гривен.
Об этом сообщает Опендатабот.
Двухкомнатные квартиры остаются стабильными в цене. А трехкомнатные наоборот выросли в цене примерно на тысячу гривен. Такие данные приводит сервис ЛУН.
По данным сервиса посуточной аренды квартир Dobovo, цена на посуточную аренду упала в полтора раза. Да карантина средняя цена за одну ночь составляла 780 гривен, сейчас 540.
Opendatabot
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