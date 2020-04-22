Какие дома могут не достроить - мнение эксперта

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Из-за карантина работы на объектах приостановили несколько небольших застройщиков.
“Это касается тех компаний, которые работают над проектами за счет средств по продаже квартир. Спрос на недвижимость упал и они не могут продолжать работы с той же динамикой, как раньше”, – рассказал Руслан Земляной, руководитель профессионального клуба застройщиков.
По его словам, еще в начале апреля сфере строительства официально запрещали работать во время карантина. Сейчас Кабмин разрешил работу таких компаний.
“Вместе с тем застройщики не спешили замораживать стройки, продолжали работы на объектах через свои обязательства перед клиентами. Но мы же понимаем, что карантин влияет на логистику, это дополнительные расходы на обеспечение санитарного режима”, – пояснил эксперт.
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