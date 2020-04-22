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Какие дома могут не достроить - мнение эксперта

Какие дома могут не достроить - мнение эксперта

Из-за карантина работы на объектах приостановили несколько небольших застройщиков.

“Это касается тех компаний, которые работают над проектами за счет средств по продаже квартир. Спрос на недвижимость упал и они не могут продолжать работы с той же динамикой, как раньше”, – рассказал Руслан Земляной, руководитель профессионального клуба застройщиков.

По его словам, еще в начале апреля сфере строительства официально запрещали работать во время карантина. Сейчас Кабмин разрешил работу таких компаний.

“Вместе с тем застройщики не спешили замораживать стройки, продолжали работы на объектах через свои обязательства перед клиентами. Но мы же понимаем, что карантин влияет на логистику, это дополнительные расходы на обеспечение санитарного режима”, – пояснил эксперт.

Справка Finance.ua:

  • В первом квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на квартиры в Украине выросли в среднем на 8,8%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.
  • По данным информационно-аналитического портала “Столичная недвижимость” средние цены выставленных на продажу квартир в Киеве в марте:
  • на левом берегу Киева “однушка” в среднем обойдется в 34 503 грн/м2, квартира с двумя комнатами – в 31 149 грн/м2;
  • на правом берегу однокомнатная квартира в среднем стоит 37 745 грн/м2, двухкомнатная – 37 029 грн/м2;

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По материалам Газета по-Украински
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