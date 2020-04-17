В Украине цены на жилье за год выросли почти на 10% - Госстат

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В первом квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на квартиры в Украине выросли в среднем на 8,8%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
По данным ведомства, цены на квартиры первичного рынка выросли на 7,0%, вторичного — на 9,7%.
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Ранее в Госстате подсчитали, что средняя плата за месячную аренду однокомнатной квартиры за 2019 год по Украине выросла на 10,4% с 3 352 до 3 701 гривен.
Самая дорогая аренда однокомнатных квартир:
По данным информационно-аналитического портала “Столичная недвижимость” средние цены выставленных на продажу квартир в Киеве в марте:
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