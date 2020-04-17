В Украине цены на жилье за год выросли почти на 10% - Госстат

В первом квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на квартиры в Украине выросли в среднем на 8,8%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным ведомства, цены на квартиры первичного рынка выросли на 7,0%, вторичного — на 9,7%.

Читайте также: Стоимость аренды однокомнатных квартир снизилась – Опендатабот

Ранее в Госстате подсчитали, что средняя плата за месячную аренду однокомнатной квартиры за 2019 год по Украине выросла на 10,4% с 3 352 до 3 701 гривен.

Самая дорогая аренда однокомнатных квартир:

Киев — 7 538 гривен;

Одесская область — 5 429 гривен;

Львовская область — 4 706 гривен;

Харьковская область – 4 518 гривен.

Справка Finance.ua:

По данным информационно-аналитического портала “Столичная недвижимость” средние цены выставленных на продажу квартир в Киеве в марте:

на левом берегу Киева “однушка” в среднем обойдется в 34 503 грн/м2, квартира с двумя комнатами – в 31 149 грн/м2;

на правом берегу однокомнатная квартира в среднем стоит 37 745 грн/м2, двухкомнатная – 37 029 грн/м2;