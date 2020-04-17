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В Украине цены на жилье за год выросли почти на 10% - Госстат

В Украине цены на жилье за год выросли почти на 10% - Госстат

В первом квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на квартиры в Украине выросли в среднем на 8,8%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным ведомства, цены на квартиры первичного рынка выросли на 7,0%, вторичного — на 9,7%.

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Ранее в Госстате подсчитали, что средняя плата за месячную аренду однокомнатной квартиры за 2019 год по Украине выросла на 10,4% с 3 352 до 3 701 гривен.

Самая дорогая аренда однокомнатных квартир:

  • Киев — 7 538 гривен;
  • Одесская область — 5 429 гривен;
  • Львовская область — 4 706 гривен;
  • Харьковская область – 4 518 гривен.

Справка Finance.ua:

По данным информационно-аналитического портала “Столичная недвижимость” средние цены выставленных на продажу квартир в Киеве в марте:

  • на левом берегу Киева “однушка” в среднем обойдется в 34 503 грн/м2, квартира с двумя комнатами – в 31 149 грн/м2;
  • на правом берегу однокомнатная квартира в среднем стоит 37 745 грн/м2, двухкомнатная – 37 029 грн/м2;
  • в центре Киева квартира с одной комнатой стоила в марте 60 582 грн/м2, с двумя комнатами – 58 631 грн/м2.
По материалам Finance.UA
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