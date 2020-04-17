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Как изменился рынок недвижимости с начала карантина

Как изменился рынок недвижимости с начала карантина

В связи с эпидемией коронавируса все больше покупателей считают лучшим вариантом поиск и выбор жилья через интернет.

Об этом свидетельствует аналитика портала DOM.RIA.

Как изменился рынок недвижимости с начала карантина:

  • в течение первой недели карантина интерес к недвижимости увеличился на 13,8%, при этом выросла также доля новых пользователей на 29,8%. На вторичном рынке количество просмотров квартир выросла на 2,27%;
  • за 2-ю неделю карантина количество покупателей вторичной недвижимости по Украине сократилась на 12,2%. Также на 20,7% снизилась активность покупателей, которые звонили продавцам. На рынке новостроек наблюдалось незначительное снижение активности покупателей, которые звонили в отделы продаж. При этом количество просмотров квартир в новостройках выросла и переходы на сайты застройщиков выросли в пределах 5%;
  • 3-я неделя показала рост активности, как на рынке вторичной недвижимости, так и на рынке новостроек по сравнению со второй неделей. В период 27 марта – 2 апреля количество покупателей вторичной недвижимости по Украине выросла на 11,7%, а первичной — на 8,63%;
  • в четвертую неделю изоляции количество покупателей новостроек выросло на 6,16%. Украинцы стали чаще обращаться в отделы продаж как по телефону, так и в онлайне. Это свидетельствует о том, что покупатели возвращаются к поискам квартир в новостройках. Интерес к вторичной недвижимости также увеличился на 9%;
  • самым активным на рынке вторичной недвижимости стала 5-я неделя карантина. Количество звонков продавцам выросло на 15,7%, количество покупателей — на 0,39%, количество просмотров недвижимости — на 13,5%. Рынок новостроек также показывает рост активности покупателей — количество покупателей увеличилось на 7,61%.

В период карантина среди украинцев вырос интерес к долгосрочной аренде частных домов. Если в карантин из всех пользователей портала только 3,9% интересовались арендой домов, то сейчас доля таких пользователей выросла до 8,9%. А вот рынок долгосрочной аренды квартир в три раза ниже, чем в начале года. При этом спрос есть, хоть и минимальный.

По материалам Finance.UA
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