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Банки будут вынуждены провести оптимизацию штатов

Банки будут вынуждены провести оптимизацию штатов

Массовых сокращений не будет, но лишние кадры будут уволены.

«Будет оптимизация однозначно, но часть людей останется и придет в офисы работать, а другая часть будет работать дистанционно», – рассказал глава Совета Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек в ходе круглого стола на тему «Банковская система в условиях карантина: международный опыт», организованного онлайн «Финансовым клубом».

По его словам, украинские банкиры сейчас изучают опыт своих зарубежных коллег и думают над оптимизацией расходов: продуктов, процессов и т.д.

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«Сейчас банки изучают опыт отечественный и международный, как правильно дистанционно организовывать работу не только с точки зрения доступа к информации, но и оценки этой работы. Часть людей останется работать дистанционно, кто-то останется работать part time job, но это не означает, что будут массовые увольнения», – успокоил Роман Шпек.

Председатель правления Пиреус Банка Сергей Наумов говорит, что есть процессы, которыми можно управлять удаленно. «Есть сотрудники, которые в принципе могут находиться дома. И этим повысить лояльность сотрудников к работодателю», – отметил банкир.

По материалам Финансовый клуб
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