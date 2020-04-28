Индексация пенсий: назвали категорию граждан, которым не светит прибавка

Уже с 1 мая 2020 года в Украине началась индексация пенсий, однако некоторые категории граждан останутся без надбавки. Об этом сообщил экономист Виктор Скаршевский.

Так, по словам эксперта, из 11,3 млн украинских пенсионеров индексация коснется только 8 млн граждан.

Напомним, что соответствующие повышения предусмотрены постановлением Кабинета Министров от 1 апреля 2020 г. № 251 “Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат и предоставления социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году”.

Следует отметить, что в постановлении Кабмина об исключениях по индексации ничего не указано, однако в соответствии с законом о пенсионном обеспечении, под индексацию не подпадают различные “спецпенсии” – пенсии судьям, прокурорам и др.