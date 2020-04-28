В Украине обвалятся зарплаты: эксперты назвали цифры

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После того как Пенсионный фонд пересчитал показатель средней зарплаты за февраль, эксперты сделали прогноз того, что будет с зарплатами дальше. Три эксперта из четырех видят во втором квартале снижение заработков наемных работников.
Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин ожидает резкого обвала зарплат – более чем на 12% от нынешних средних 10 847 грн, или до 9500 грн. Снижение средних зарплат будет вызвано простоем на производстве и в сфере сервиса из-за карантина.
С его прогнозом согласен и руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин. Он считает, что номинально заработки вырастут за квартал почти на 1000 гривен, до 11 800 грн, но по факту из-за неполной занятости, которая может растянуться на два месяца, люди получат на руки примерно 2/3 этой суммы, или менее 8000 грн. Особенно пострадают госслужащие, которым государство урежет доплаты и надбавки к окладам.
Глава Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский оценивает, что уровень средней зарплаты за квартал составит 10 500 грн.
“Снижение среднемесячной заработной платы связано с остановкой многих предприятий, падением доходов компаний в период карантина, растущей безработицей и увеличением долгов по зарплате”, – добавил эксперт.
Вице-президент по вопросам экономической политики в Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП) Виктор Скаршевский упомянул две противоположные тенденции: рост предложения рабочей силы из-за того, что сотни тысяч трудовых мигрантов вернулись в Украину из-за эпидемии, и сокращение спроса на рабочую силу.
“Власть с марта поставила украинскую экономику на “стоп-кран”, – отметил Виктор Скаршевский. – Естественно, что при резком увеличении предложения и таком же резком снижении спроса на рабочую силу на рынке труда зарплаты у большинства работников снизятся. Средняя зарплата после отмены карантина, если это произойдет не позже 1 июня, все же к концу квартала чуть повысится и может составить порядка 11 000 грн/месяц”.
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