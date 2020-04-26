НБУ выявил подозрительные финансовые операции в банках более чем на 10 млрд

Национальный банк Украины в I квартале 2020 года передавал правоохранительным органам сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Как отмечается, эти данные были получены во время проверок по вопросам финансового мониторинга и соблюдения требований валютного законодательства.

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Так, по состоянию на 31 марта 2020 года в правоохранительные органы направлено по результатам:

проверок по вопросам финансового мониторинга – 6 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков и небанковских финансовых учреждений на общую сумму свыше 13,5 млрд грн;

валютного надзора – 3 письма о крупномасштабных операциях клиентов банков на общую сумму около 111,2 млн долларов, 13,6 млн евро.

Вместе с тем, в течение I квартала 2020 года отправлено два сообщения о подозрительных финансовых операциях Национального антикоррупционного бюро Украины.