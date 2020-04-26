НБУ выявил подозрительные финансовые операции в банках более чем на 10 млрд

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Национальный банк Украины в I квартале 2020 года передавал правоохранительным органам сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Как отмечается, эти данные были получены во время проверок по вопросам финансового мониторинга и соблюдения требований валютного законодательства.
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Так, по состоянию на 31 марта 2020 года в правоохранительные органы направлено по результатам:
Вместе с тем, в течение I квартала 2020 года отправлено два сообщения о подозрительных финансовых операциях Национального антикоррупционного бюро Украины.
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