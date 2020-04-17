Минэнерго предложило закупить в госзапас подешевевшие нефтепродукты

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В Министерстве энергетики и окружающей среды решили обратиться в Кабмин с предложением пополнить госзапасы нефти и нефтепродуктов в условиях минимальных мировых цен. Решение было принято единогласно на совещании по вопросам функционирования рынка нефтепродуктов во время карантинных мероприятий, передает enkorr.
Оперативная закупка будет происходить в условиях минимальных цен на рынке, а в дальнейшем топливо будет использоваться для сглаживания дефицита на рынке. Закупку планируется осуществить, в первую очередь, для заполнения мощностей Агентства государственного резерва Украины. По данным представителя Госрезерва, ведомство способно обеспечить хранение дополнительных 400 тыс т. светлых нефтепродуктов (бензин, дизель, керосин, нафта).
Участники совещания высказались против проведения закупки в рамках проекта по созданию минимальных запасов нефти и нефтепродуктов, поскольку это ударит по оперативности процесса. Глава “Нафтогаз Ойл Трейдинга” Сергей Федоренко отметил, что проводить закупку необходимо в максимально ускоренном режиме, для чего на экспертном уровне необходимо проработать механизм будущей операции и передать в правительство готовый проект документа.
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