Межбанк: пятница не блистала значительными объемами сделок

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Эта пятница прошла достаточно интересно на межбанке, хотя и не блистала значительными объемами сделок.
Нацбанку не пришлось выходить на рынок с интервенциями – участники торгов сами находили компромисс по курсу, а избытка предложения доллара не было.
Основной интригой по дню была окончательная реакция рынка (в первую очередь – крупных нерезидентов-игроков с ОВГЗ) на снижение НБУ учетной ставки до 8% годовых, начиная с 24-го числа. Надо сказать, что участники фондового и валютного рынка пока достаточно спокойно среагировали на такое резкое снижение учетной (сразу на 2%). Некоторые нерезиденты выходили сегодня на рынок и закрывали свои операции по продаже облигаций на вторичном рынке с последующей покупкой валюты на межбанке, но говорить о массовости этого процесса нельзя. То есть иностранцы предпочитают пока избавляться от портфеля наших бумаг по достаточно консервативному сценарию, что не обваливает с одной стороны курс, а с другой и не увеличивает сильно доходность облигаций на вторичном рынке (как обычно происходит в моменты паники на фондовом рынке). В конечном итоге – пока такое поведение иностранцев должно устроить как Нацбанк, так и Минфин.
Кроме этого, сработал традиционный фактор конца недели (он работает даже в период карантина) – активность клиентов снизилась, а первую скрипку по курсообразованию сыграли выходы на межбанк крупных игроков. Основная часть больших покупателей вышла только ближе к 12 часам и именно в этот период котировки выросли. Как только эти покупатели ушли с межбанка – курс постепенно просел по сравнению с пиковыми значениями середины сессии.
Ход торгов:
В первые полтора часа сессии продавцов было больше, чем покупателей и к 11:00 доллар с утренних 27,08/27,12 чуть подешевел при продаже до 27,09/27,11 гривен. Но затем на торги вышли основные покупатели и уже к 11:30 спрос превышал предложение, что подтянуло курс вверх – до 27,17/27,20 к 12:00. Как только покупатели закрыли свои основные объемы – курс просел к уровню 27,14/27,16 на 13:00 и до 27,12/27,14 к 15 часам. “Потоптавшись” приблизительно в этих пределах, к концу сессии – доллар просел до 27,10/27,14. НБУ на торги сегодня не выходил.
Главные события 24 апреля на межбанке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,12 / 27,14
евро – 29,26 / 29,28
российский рубль – 0,3646 / 0,3651
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,0811 / 1,0813
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