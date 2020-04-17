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Что будет с кредитами в МФО после 30 апреля - мнение эксперта

Что будет с кредитами в МФО после 30 апреля - мнение эксперта

Отмена штрафов и пени особо не повлияла на спрос на рынке микрофинансовых услуг, уверяет директор «ШвидкоГроші» Александр Холод.

“Спрос увеличивается из-за нехватки средств у населения на острые нужды, а отсутствие штрафов временно помогает клиентам справиться с небольшими долгами и не переплачивать в случае сложностей при оплате”, – говорит он.

При этом директор «ШвидкоГроші» полагает, что “карантинные” льготы касательно кредитов не продлят после 30 апреля 2020 года.

“Думаю, все вернется к стандартному режиму работы — как и раньше, микрофинансовые компании будут выдавать займы, начислять проценты по кредиту, а в случае невозврата вовремя — будут задействованы штрафные санкции и пеня, которые на время карантина были отменены”, – ответил он на запрос Finance.ua.

С его слов, “карантинные” льготы не продлятся еще и потому, что для оформления пролонгации на законодательном уровне нужно больше времени. По факту, осталась неделя — этого времени мало. А если дополнительной пролонгации не случится, то это значит, что с 1 мая на все кредиты, которые не вернули вовремя, начнут начислять штрафы. И с каждым днем эта сумма будет увеличиваться и прибавляться к телу кредита и процентам за пользование.

Холод подчеркивает, что заемщикам важно помнить – в некоторых МФО штрафные ставки еще выше, чем по кредиту.

Он также напоминает, что отсутствие штрафа и пени не решает проблемы, которая возникнет, если не платить по своему долгу — такие долги останутся и снова будут увеличиваться.

“Учитывая все обстоятельства, выгодной выглядит возможность закрыть долг в апреле, воспользовавшись специальными “карантинными” условиями. Ведь все мы понимаем, что двухмесячная амнистия по просроченным долгам рано или поздно закончится и мы все будем возвращаться к нормальной жизни”, – говорит Холод.

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По материалам Finance.UA
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