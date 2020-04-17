Что будет с кредитами в МФО после 30 апреля - мнение эксперта

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Отмена штрафов и пени особо не повлияла на спрос на рынке микрофинансовых услуг, уверяет директор «ШвидкоГроші» Александр Холод.
“Спрос увеличивается из-за нехватки средств у населения на острые нужды, а отсутствие штрафов временно помогает клиентам справиться с небольшими долгами и не переплачивать в случае сложностей при оплате”, – говорит он.
При этом директор «ШвидкоГроші» полагает, что “карантинные” льготы касательно кредитов не продлят после 30 апреля 2020 года.
“Думаю, все вернется к стандартному режиму работы — как и раньше, микрофинансовые компании будут выдавать займы, начислять проценты по кредиту, а в случае невозврата вовремя — будут задействованы штрафные санкции и пеня, которые на время карантина были отменены”, – ответил он на запрос Finance.ua.
С его слов, “карантинные” льготы не продлятся еще и потому, что для оформления пролонгации на законодательном уровне нужно больше времени. По факту, осталась неделя — этого времени мало. А если дополнительной пролонгации не случится, то это значит, что с 1 мая на все кредиты, которые не вернули вовремя, начнут начислять штрафы. И с каждым днем эта сумма будет увеличиваться и прибавляться к телу кредита и процентам за пользование.
Холод подчеркивает, что заемщикам важно помнить – в некоторых МФО штрафные ставки еще выше, чем по кредиту.
Он также напоминает, что отсутствие штрафа и пени не решает проблемы, которая возникнет, если не платить по своему долгу — такие долги останутся и снова будут увеличиваться.
“Учитывая все обстоятельства, выгодной выглядит возможность закрыть долг в апреле, воспользовавшись специальными “карантинными” условиями. Ведь все мы понимаем, что двухмесячная амнистия по просроченным долгам рано или поздно закончится и мы все будем возвращаться к нормальной жизни”, – говорит Холод.
Выбрать кредит непросто. Неверный выбор сделает его источником проблем. Зато правильно подобранный заем сможет выручить в нужный момент. У нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно просмотреть условия и выбрать необходимый именно вам кредитный продукт.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Глава Таможни Нефедов надбавками увеличил себе оклад в 6,5 разВчера, 17:38 - 2423 15
Производство Lada на ЗАЗе прекратилось сразу после старта - СМИ5 ч. назад - 8485 14
Штат Миссисипи планирует судиться с Китаем из-за коронавирусаВчера, 22:00 - 669 12
Чиновники игнорируют решение Президента по «Укрбуду» - инвесторыВчера, 16:41 - 2878 6
Украинцам, которые уволились с работы по собственному желанию, будут выплачивать пособиеВчера, 19:03 - 6747 4
Производство Lada на ЗАЗе прекратилось сразу после старта - СМИ5 ч. назад - 8485 14
Украинцам, которые уволились с работы по собственному желанию, будут выплачивать пособиеВчера, 19:03 - 6747 4
Беларусь нашла поставщика нефти в обход РоссииВчера, 19:44 - 4027
В Fitch сообщили, на сколько курс гривны обесценится в этом году8 ч. назад - 2997
Глава Таможни Нефедов надбавками увеличил себе оклад в 6,5 разВчера, 17:38 - 2423 15
Маск запустил в космос еще 60 интернет-спутников StarlinkВчера, 09:50 - 434
Украина начинает клинические исследования препарата, который помогает в борьбе с COVID-19Позавчера, 15:34 - 655
Facebook создала собственную ботоферму - платформу ботов для изучения троллей и мошенников17.04.2020, 11:10 - 639
Apple представила новый бюджетный iPhone (фото, видео)16.04.2020, 11:10 - 2340 1
Virgin Orbit провела успешные испытания ракеты-носителя (фото, видео)14.04.2020, 17:10 - 950