Интернет супермаркет продуктов «Такфур», или как заказывать продукты онлайн

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Чуда не случилось: правительство продолжило карантин до 11 мая. Жители городов продолжают сидеть дома, а список обстоятельств, при которых позволено временно избежать привычных четырёх стен, невелик.
Не выходить из дому за продуктами питания и одновременно не умереть с голоду позволяют современные онлайн-супермаркеты продуктов. Которых на самом деле и очень мало – на украинском рынке преобладают сервисы доставок.
Вот мы и решили рассказать читателям Finance.ua о том, как работает интернет супермаркет «Такфур», который доставляет продукты в Киеве и Киевской области.
Почему важен комплекс
«Такфур» — это комплексный интернет-супермаркет. Такой формат значительно удобнее для конечного потребителя. Почему? Сервисы доставки продуктов берут лишь то, что есть на полках прямо сейчас и очень часто ограничиваются продуктами первой необходимости.
Интернет-супермаркет смог преодолеть этот недостаток и активно расширяет и без того широкий ассортимент продуктов и бытовой химии. А это хорошее конкурентное преимущество, поскольку каждому хочется побыть гурманом, особенно в такое непростое время. Короче говоря, «Такфур» – одна из немногих компаний, которая вовремя привезёт икру и заморскую чёрную, и икру баклажанную.
Этим ассортимент не ограничивается. В интернет-супермаркете вы можете купить мясо не только из Украины, но и стейки из Америки и Австралии, телятину из Нидерландов, свежемороженую утку или кролика. Доступны разнообразные сорта рыбы и морепродуктов. Как говорится, всё, что душа захочет.
Ещё одно отличие интернет-супермаркета от сервиса доставки – это гарантия качества. «Такфур» контролирует качество на всех этапах формирования заказа. Сотрудники компании сопровождают покупку «с поля» и прямо к дверям или воротам вашего дома.
Для заказа доступны два варианта – для условных интровертов (через сайт Takfur.com) и для экстравертов (по телефону 044 333 48 96). Дальше – выбирайте продукты питания на ваш вкус.
Обратная сторона широкого ассортимента – отсутствие фотографий у некоторых продуктов. В случае с солью это можно перенести без боли, а вот увидеть, как выглядит вожделенная утка всё-таки хочется.
Всё-таки фотографии – точно зона роста «Такфура», над которой компания работает каждый день.
Как оплачивать, менять и доставлять
Как происходит формирование предварительного заказа? На сайте «Такфура» заполняется краткая онлайн-форма: именно там клиент выбирает способ доставки, формат общения по заказу и способ оплаты.
В интернет-супермаркете самыми популярными остаются бесконтактные способы оплаты:
1. Оплата по безналичному расчёту для юридических лиц. Этот способ позволяет любым компаниям Украины оформлять заказы для своих нужд и заказывать товары для офиса (бумагу, салфетки, воду, стаканчики или химию для уборки) или своих сотрудников, поддерживая их в этот тяжелый момент.
2. Онлайн-оплата заказов после сборки корзины. Покупка продуктов онлайн, особенно весовых, несет связанную с наличием и количеством заказа проблематику: невозможно взвесить ровно 1 кг капусты, поэтому и нереально взять предоплату за 1 кг капусты. Но благодаря тесной работе с PSP Platon команда разработчиков «Такфур» реализовала механику, при которой покупатель может оплачивать заказ онлайн после сборки продуктовой корзины.
3. Оплата через терминал с помощью Paypass.
Как отмечалось выше, сотрудничество с платёжным провайдером PSP Platon помогает обслуживать клиентов в формате бесконтактной доставки. Это единственный вариант, обеспечивающий безопасность клиентов в контексте эпидемии Covid-19. PSP Platon располагает популярными методами оплаты – Apple Pay, Google Pay, Privat24, что позволяет клиентам интернет-магазинов быстро и удобно оплачивать товары онлайн.
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