Uklon пообещал не повышать цены в часы пик на период карантина

Украинский сервис заказа такси Uklon на период карантина не будет повышать цены даже в утренние часы пик.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

При этом узнать о снижении тарифов теперь стало проще, так как в таком случае цена в приложении будет перечеркнута.

Как пользователю узнать цену за поездку:

на этапе выбора поездки пользователь сможет узнать, что в данный момент в районе вызова такси действуют сниженные тарифы;

перечеркнутая цена также позволяет оценить, сколько составит экономия по сравнению со стандартным или повышенным тарифом.

Пользователи сервиса вызова такси Uklon смогут оставлять чаевые водителю. Оставить чаевые можно лишь при оплате поездки картой и при условии, что пассажир поставил водителю 4 или 5 звезд.

Также Uklon создал отдельный класс авто «Доставка». Для того, чтобы передать необходимые вещи, необходимо выбирать класс «Доставка» и оплатить стандартный тариф поездки.

Справка Finance.ua:

Сервис Uklon уже доступен в 16 городах Украины: Киев, Одесса, Харьков, Днепр, Львов, Запорожье, Винница, Сумы, Полтава, Ивано-Франковск, Кривой Рог, Николаев, Белая Церковь, Мариуполь, Чернигов, Херсон.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫