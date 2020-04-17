Uklon пообещал не повышать цены в часы пик на период карантина

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Украинский сервис заказа такси Uklon на период карантина не будет повышать цены даже в утренние часы пик.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
При этом узнать о снижении тарифов теперь стало проще, так как в таком случае цена в приложении будет перечеркнута.
Как пользователю узнать цену за поездку:
Пользователи сервиса вызова такси Uklon смогут оставлять чаевые водителю. Оставить чаевые можно лишь при оплате поездки картой и при условии, что пассажир поставил водителю 4 или 5 звезд.
Также Uklon создал отдельный класс авто «Доставка». Для того, чтобы передать необходимые вещи, необходимо выбирать класс «Доставка» и оплатить стандартный тариф поездки.
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