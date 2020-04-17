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Саакашвили заявил, что по поручению Зеленского займется переговорами с МВФ

Саакашвили заявил, что по поручению Зеленского займется переговорами с МВФ

Переговорами между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ) будет заниматься экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили. По его словам, такое поручение ему дал президент Владимир Зеленский.

“Президент мне поручил заниматься переговорами с МВФ, с международными финансовыми организациями. Украине нужна намного большая помощь, чем она получает”, – отметил Саакашвили сегодня на брифинге.

Вместе с тем Саакашвили считает, что Украине необходимо находить очень неординарные шаги для того, чтобы спасти экономику страны. Как говорит экс-президент Грузии, Украина сейчас заходит в “очень сильный экономический шторм, в настоящий цунами, кризис”.
“Нам необходимо находить очень неординарные шаги для того, чтобы спасти украинскую экономику, но и максимально ослабить удар по каждой украинской семье, и вообще спасти государство. Поэтому необходимо принимать неординарные меры. В первую очередь в рамках той программы и мандата, который Зеленский получил год назад, ускорить преобразования, которые он уже начал вместе со своей командой”, – сказал он.

Саакашвили отметил, что для него в будущей должности будет важно усилить сотрудничество с Верховной Радой и сосредоточиться на помощи украинскому бизнесу.

По материалам УБР
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