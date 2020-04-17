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"Пока цены низкие": в ЕС считают, что Раде следует рассмотреть законопроект о запасах нефти

"Пока цены низкие": в ЕС считают, что Раде следует рассмотреть законопроект о запасах нефти

Европейская Комиссия считает, что в условиях снижения мировых цен на энергоресурсы Украине следует активизировать работу над законопроектом о создании минимальных запасов нефти и нефтепродуктов (МЗНН) и как можно быстрее направить документ на рассмотрение Верховной Рады.

Об этом заявил руководитель группы поддержки Украины по вопросам энергетики и окружающей среды ЕК Торстен Воллерт, передает Интерфакс-Украина.

“ЕС поддерживал разработку законопроекта о создании национальных резервов нефти и нефтепродуктов. Этот законопроект, я думаю, готов. Когда-то он прошел одобрение министерства, и сейчас, по моей информации, он лежит в Кабмине.

Мне кажется, что сейчас было бы важно для энергобезопасности страны, актуализировав при необходимости этот законопроект, внести его в Верховную Раду, чтобы она могла поскорее рассмотреть этот важный вопрос, пока цены на нефть низкие”, – сказал он, выступая в четверг на организованной Европейской бизнес ассоциацией онлайн-встрече.

Как сообщалось, работа над новым законопроектом о МЗНН, принятие которого дало бы старт процессу формирования запасов, а также проектам по развитию соответствующей инфраструктуры, ведется в течение последних нескольких лет.

Соглашение об ассоциации с ЕС предусматривает для Украины обязательства согласно директиве 2009/119/ЕС сформировать к 2023 году и поддерживать минимальный запас нефти и нефтепродуктов на случай чрезвычайных ситуаций. Резерв, который Украина должна обеспечить, эквивалентный 90 суток чистого импорта или 61 суткам среднесуточного потребления.

По материалам Економічна Правда
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