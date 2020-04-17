ВР приняла за основу закон для усиления госрегулирования использования ядерной энергии

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №2372 “О внесении изменений в некоторые законы Украины о безопасности использования ядерной энергии”.

Проект поддержали 295 нардепов.

Документ направлен на избежание ослабления государственного регулирования безопасности использования ядерной энергии в целях такого регулирования – обеспечение ядерной и радиационной безопасности в стране.

Законопроектом вносятся изменения в ЗУ “Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности” и закона “О лицензировании видов хозяйственной деятельности” о нераспространении действия указанных законов на надзор за соблюдением требований безопасности использования ядерной энергии и лицензирования деятельности в сфере использования ядерной энергии.