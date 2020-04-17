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Производство Lada на ЗАЗе прекратилось сразу после старта - СМИ

Производство Lada на ЗАЗе прекратилось сразу после старта - СМИ

Машинокомплекты для сборки автомобилей Lada больше не поставляются на Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ).

Остановка поставок связана с ограничением транспортного сообщения через границу. Об этом сообщает Твоя машина со ссылкой на собственные источники.

Площадка, на которую отгружались машинокомплекты для украинского предприятия, сейчас опустела. Недавно налаженная на Запорожском автозаводе сборка моделей Vesta, X-Ray, Granta и Largus остановилась на неопределенный срок.

Ранее сообщалось, что на ЗАЗе начали собирать автомобили под брендом Lada, а в автосалонах уже появились первые тестовые модели, изготовленные украинским производителем.

Напомним, немного выросли средние цены во время карантина на бюджетные авто, такие как Daewoo Lanos или ВАЗ-2109. Также немного больше стали просить владельцы за ЗАЗ «Сенс» и «классические» ВАЗ-2104, -05.

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По материалам Finance.UA
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