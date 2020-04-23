Расходы на видеоигры в период пандемии в мире выросли до $10 миллиардов

Расходы на видеоигры в марте выросли до 10 млрд долларов из-за карантина в связи с пандемией COVID-19.

Об этом заявили разработчики самых популярных видеоигр Superdata.

«Люди приобщаются к видеоиграм во время кризиса COVID-19, а большинство игроков использует онлайн-игры, чтобы поддерживать связь друг с другом. Общие расходы на видеоигры в марте выросли до 10 млрд долларов США», – заявили в SuperData.

По данным компании, этот рекордно высокий уровень продаж напрямую связан с ограничительными мерами в мире. Доходы от основных игровых приставок подскочили до $1,5 миллиарда с $883 миллионов в феврале, а доходы от основных компьютерных игр увеличились на 56% – до $567 миллионов. Эти категории игр особенно популярны в Европе и США, где ограничительные меры по сдерживанию распространения коронавируса заставили местных жителей оставаться дома.