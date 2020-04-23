Расходы на видеоигры в период пандемии в мире выросли до $10 миллиардов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Расходы на видеоигры в марте выросли до 10 млрд долларов из-за карантина в связи с пандемией COVID-19.
Об этом заявили разработчики самых популярных видеоигр Superdata.
«Люди приобщаются к видеоиграм во время кризиса COVID-19, а большинство игроков использует онлайн-игры, чтобы поддерживать связь друг с другом. Общие расходы на видеоигры в марте выросли до 10 млрд долларов США», – заявили в SuperData.
По данным компании, этот рекордно высокий уровень продаж напрямую связан с ограничительными мерами в мире. Доходы от основных игровых приставок подскочили до $1,5 миллиарда с $883 миллионов в феврале, а доходы от основных компьютерных игр увеличились на 56% – до $567 миллионов. Эти категории игр особенно популярны в Европе и США, где ограничительные меры по сдерживанию распространения коронавируса заставили местных жителей оставаться дома.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Последствия карантина: 62% ресторанов прекратили свою работуПозавчера, 18:04 - 4618 8
Из-за карантина украинцы не потратят около $5 млрд на заграничный отдых летом — правительствоВчера, 09:47 - 1889 7
Соцстрах назвал причины задержки выплат больничных24.04.2020, 10:15 - 656 5
Эксперт назвал размер зарплаты, чтобы украинцы не ехали на заработкиВчера, 15:36 - 35237 4
ЦЭС назвал два сценария развития Украины во время коронакризисаВчера, 21:00 - 865 3
Эксперт назвал размер зарплаты, чтобы украинцы не ехали на заработкиВчера, 15:36 - 35237 4
Польский банк насчитал среди своих клиентов свыше 100 тысяч украинцевВчера, 11:17 - 4888 2
Подписание документов электронной подписью на портале "Дія": видеоинструкцияВчера, 10:11 - 2901 2
Как изменился рынок услуг за месяц карантинаВчера, 13:32 - 2035
В Мининфраструктуры рассказали, когда восстановят междугороднее и авиасообщениеВчера, 14:29 - 1929
Новейший аккумулятор для электрокаров позволит проехать 2000 км на одном зарядеВчера, 15:05 - 681
Маск запустил в космос еще 60 интернет-спутников Starlink23.04.2020, 09:50 - 829
Украина начинает клинические исследования препарата, который помогает в борьбе с COVID-1922.04.2020, 15:34 - 1214
Facebook создала собственную ботоферму - платформу ботов для изучения троллей и мошенников17.04.2020, 11:10 - 769
Apple представила новый бюджетный iPhone (фото, видео)16.04.2020, 11:10 - 2627 1