НБУ: из-за обвала цен на нефть бензин в Украине может подешеветь на 10-15%

По прогнозам Национального банка Украины, из-за обвала мировых цен на нефть стоимость бензина в Украине может снизиться на 10-15% по итогам 2020 года.

Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Нацбанка Дмитрий Сологуб.

“Мы уже сейчас видим достаточно ощутимое снижение цен на топливо. Оно происходит уже в течение достаточно длительного времени, это было связано с ревальвацией обменного курса, и также сейчас есть эффект снижения цен на нефть”, – сообщил Сологуб.

Он отметил, что уже сейчас в годовом измерении падение цен на горючее перевалило за двузначную отметку и регулятор ожидает, что этот эффект будет продолжаться.

“В нашем прогнозе макроэкономическом мы закладываем, что цена на нефть в этом году будет на уровне 35 долларов за баррель, однако это предположение, она может быть и ниже. Учитывая это, мы ожидаем, что падение цен на бензин будет достаточно значительным – где-то как раз 10-15%”, – сказал Сологуб.