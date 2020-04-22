В Швейцарии хотят уже в октябре начать вакцинацию от коронавируса

Группа экспертов, ученых и исследователей Бернского университета надеется первой в мире создать вакцину против COVID-19.

По их данным, население Швейцарии могут начать вакцинировать уже в октябре 2020 года, сообщает Swiss Info.

“Шансы на успех у нас очень хорошие. Одной из особенностей Швейцарии как страны является ее прагматизм. И когда речь идет об ускорении процесса поиска (такой) вакцины (как эта), все заинтересованные институции и структуры здесь скорее стали склонны найти общепризнанный компромисс, проявляя готовность работать согласованно”, — указал Мартин Бахман, руководитель Института иммунологии Бернского университета в рамках веб-конференции с участием Ассоциации журналистов, аккредитованных при ООН в Женеве.

Бахман является также профессором иммунологии в Институте оспопрививания (“Дженнеровский институт”) Оксфордского университета. На вопрос, откуда и почему он уверен в таких оптимистичных сроках, он ответил, что такое “ускорение частично объясняется внедрением новых методов производства, при которых на основе эквивалента всего лишь двухсот литров бактериального биофермента, необходимого для производства вакцины, можно поставить на рынок от 10 до 20 миллионов прививочных индивидуальных доз. Эта вакцина уникальна благодаря своей огромной степени масштабируемости. На ее основе можно очень быстро производить миллиарды индивидуальных доз”.

По сравнению с другими лабораториями, вакцина, разрабатываемая швейцарской командой, основывается на уникальном швейцарском подходе, в рамках которого используются так называемые “вирусоподобные частицы”, которые — в отличие от самого вируса — не являются инфекционными и обеспечивают организму хорошую иммунную реакцию.

Прототип вакцины был разработан в феврале 2020 года, всего через несколько недель после идентификации первого случая заражения коронавирусом в Китае. Он оказался позитивным в тестировании на лабораторных мышах, произведенная сыворотка успешно нейтрализовала вирус.

По словам гендиректора швейцарской компании “Saiba Biotech”, сотрудничающей с Бернским университетом, Гари Дженнингса, швейцарские власти осознают, насколько важно разработать такую вакцину и насколько важно, в случае ее действенности, оперативно выдать ей все допуски, сертификаты и разрешения.