Столичный ФЛП возместил 2,4 млн гривен нанесенных государству убытков

Следователи Государственной фискальной службы г. Киева выявили ФЛП, который умышленно уклонялся от уплаты налогов в значительных размерах.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

В рамках уголовного производства по ст.212 Уголовного кодекса Украины установлено, что гражданин Украины – физическое лицо-предприниматель, вел хозяйственную деятельность, реализуя одежду и обувь, и не отразил в отчетности полученный доход. Таким образом предприниматель уклонился от уплаты 2,4 млн гривен налога на доходы физических лиц и военного сбора.

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Благодаря мерам, предпринятым работниками налоговой милиции в ходе досудебного расследования, причиненный государству ущерб возмещен в полном объеме. В суд направлено ходатайство об освобождении подозреваемого от уголовной ответственности.