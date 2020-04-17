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Столичный ФЛП возместил 2,4 млн гривен нанесенных государству убытков

Столичный ФЛП возместил 2,4 млн гривен нанесенных государству убытков

Следователи Государственной фискальной службы г. Киева выявили ФЛП, который умышленно уклонялся от уплаты налогов в значительных размерах.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

В рамках уголовного производства по ст.212 Уголовного кодекса Украины установлено, что гражданин Украины – физическое лицо-предприниматель, вел хозяйственную деятельность, реализуя одежду и обувь, и не отразил в отчетности полученный доход. Таким образом предприниматель уклонился от уплаты 2,4 млн гривен налога на доходы физических лиц и военного сбора.

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Благодаря мерам, предпринятым работниками налоговой милиции в ходе досудебного расследования, причиненный государству ущерб возмещен в полном объеме. В суд направлено ходатайство об освобождении подозреваемого от уголовной ответственности.

По материалам Finance.UA
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