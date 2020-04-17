В Киеве начали использовать дроны для дезинфекции предприятий (видео)

Как рассказали в пресс-службе Киевтеплоэнерго, новый способ дезинфекции протестировали на территории мусоросжигательного завода Энергия.

Дрон поднимает в воздух 16 литров дезраствора за один вылет и за 10−15 мин дезинфицирует территорию площадью до 20 тыс. кв. м.

«На предприятие приезжают мусоровозы со всего Киева, поэтому важно обеспечить санитарную безопасность для персонала завода. С помощью беспилотников мы быстро обработали подъездные дороги мусоровозов и площадка приема транспорта у бункера», — рассказал директор завода Сергей Крикун.

В Киевтеплоэнерго рассказали, что проводят ежедневную дезинфекцию объектов во всех структурных подразделениях компании.

Всего с начала карантина на эти цели использовали около 60 тыс. литров дезинфицирующего раствора. На ТЭЦ, котельных, тепловых узлах, автотранспорте ежедневно задействовано более 4 тыс. оперативного персонала.

