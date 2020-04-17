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Американцы представили дрэговый электромобиль Ford Mustang Cobra Jet 1400 (фото, видео)

Американцы представили дрэговый электромобиль Ford Mustang Cobra Jet 1400 (фото, видео)

Подразделение Ford Performance американского автопроизводителя представило прототип электромобиля Mustang Cobra Jet 1400, предназначенный для участия в дрэг-рейсинге. По словам создателей, полностью электрическая модель способна преодолеть классическую для данного вида соревнований дистанцию в четверть мили менее чем за 8 секунд.

Мощность двигательной установки спортпрототипа Ford Mustang Cobra Jet 1400 составляет 1400 л.с., максимальный крутящий момент — 1500 Нм, что позволяет ему разгоняться на достаточно коротком отрезке (четверть мили равна 402 метрам) до скорости 170 миль/ч (275 км/ч). Свое имя модель получила в честь оригинального Cobra Jet, который доминировал на дрэговых прямых в конце 1960-х годов.


Фото: itc.ua

Руководитель подразделения Ford Performance Motorsports выразил надежду, что данная модель станет первой в ряду спортивных прототипов для других гоночных серий. Компоненты для модели поставили компании Watson Engineering, Cascadia и AEM EV, в сборке, дизайне и настройке помогали MLe Racecars.


Фото: itc.ua

Интересно, что это не первый «заводской» электромобиль бренда на основе данной модели — ранее в компании показали масл-кар Mustang Lithium с мощностью 900 л.с., 800-вольтовой батареей Webasto и ручной шестиступенчатой коробкой передач.

В свою очередь, первым массовым электромобилем бренда станет электрокроссовер Ford Mustang Mach-E с мощностью до 465 л.с., батареями на 76/99 кВт*ч, запасом хода до 600 км (WLTP), поддержкой скоростной зарядки (150 кВт) и ценником от $44 тыс.

Аналогичную электрическую модель для дрэговых соревнований конкурирующая компания General Motors представила еще в 2018 году — ее Chevrolet eCOPO Camaro получил мощность 700 л.с. и 800-вольтовую батарею.

По материалам ITC.ua
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