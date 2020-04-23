В Мининфраструктуры рассказали, когда восстановят междугороднее и авиасообщение

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Любое восстановление транспортного сообщения возможно только после майских праздников.
Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире программы «Сніданок на 1+1».
«Все мы понимаем, что майские праздники — это очередной вызов, может, даже больше, чем Пасха, потому что там больше выходных дней. Поскольку карантин продлили до 11 мая, что-то возобновлять можно с 12-го, по крайней мере планировать», — отметил министр.
Он добавил, что возобновление транспортного сообщения будет поэтапным.
«Начнем с того, чтобы восстанавливать мобильность в городах и между городами. Прежде всего, речь идет об общественном транспорте, междугороднем и в дальнейшем межобластном транспорте», — рассказал Криклий.
Он пояснил, что даже после завершения карантина будут действовать ограничения по количеству людей и наличию масок у пассажиров.
Министр отметил, что междугородние сообщения с регионами, где фиксируют наибольшее количество инфицированных (как Черновицкая область), будут восстанавливать в последнюю очередь, только когда там начнет выравниваться динамика.
«Мы будем наблюдать, как это (возобновление транспортного сообщения. – Ред.) влияет на уровень заболеваемости. Если будут первые сигналы Минздрава о негативных трендах, будем делать шаг назад», — отметил Криклий.
Он добавил, что в июне можем говорить о возобновлении сообщения внутри страны, например, отдельные направления Интерсити. А об авиасообщении, по словам министра, раньше июня говорить точно нельзя.
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