ЕС готовит план поддержки экономики на 2 трлн евро - Politico

Европейская комиссия обсуждает план поддержки экономики Евросоюза на период экономического кризиса, предусматривающий общий объем дополнительного финансирования на 2 триллиона евро.

Об этом сообщает Politico, ссылаясь на внутреннюю записку ЕС, которой располагает редакция издания.

Детали плана и возможность его введения еще будут обсуждаться.

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«Примерно половина этой суммы пойдет на займы государствам-членам ЕС. Оставшиеся средства останутся в бюджете, который будет погашаться государствами-членами после 2027 года в течение длительного срока или его оплатят в будущем собственными средствами ЕС», – сообщают в издании.

Отметим, что сейчас крупнейшие экономики мира вливают триллионы долларов на поддержку деловой активности для того, чтобы смягчить удар нового экономического кризиса. В частности, накануне правительство Японии анонсировало программу поддержки на почти 1 триллион долларов, а США в поддержку своей экономики направили более 2 триллиона долларов.