ПУМБ компенсирует украинским медикам часть стоимости страховки от коронавируса

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) с 23 апреля инициировал продажу страховых полисов от коронавируса. Страховая программа «СтопКоронавирус» от АСКА-Жизнь в первую очередь рассчитана на врачей, которые работают в зоне повышенного риска, и для которых пока нет программ медицинского страхования.

Стоимость страхового полиса на 3 месяца составляет 450 грн, 40% от стоимости банк оплатит за свой счет . Таким образом, страхование от COVID-19 обойдется врачам 270 грн . «Мы знаем, что для врачей нет доступных программ медицинского страхования, особенно от коронавируса. Полторы тысячи наших клиентов-врачей ПУМБ уже обеспечил страхованием, заплатив за свой счет всю стоимость страховки. Но в защите нуждаются не только клиенты нашего банка, а все врачи. Поэтому следующим этапом ПУМБ, как социально ответственный бизнес, готов покрыть часть расходов на страховку для всех медиков, независимо от того, обслуживаются они в банке или нет», – прокомментировал руководитель направления розничного страхового бизнеса ПУМБ Вячеслав Мелихов.

Максимальная сумма страховых выплат по страховке составляет 10 тысяч гривен. Страховка покрывает первое заболевания COVID-19, которое привело к лечению в условиях стационара или амбулаторного лечения. Размер страховой выплаты составляет по 300 грн за каждый день лечения. В случае летального случая страховая дополнительно выплачивает платеж в размере 10 тысяч гривен.

«В Украине пока нет специализированной государственной программы страхования медицинского персонала от коронавируса. Поэтому большинство врачей в случае инфицирования коронавирусом вынуждены будут лечиться за свой счет. В партнерстве с ПУМБ АСКА-Жизнь инициировали программу «СтопКоронавирус», которая рассчитана в первую очередь на врачей, поскольку случаи заражения инфекционными заболеваниями в связи с их профессиональной деятельностью не считаются страховыми случаями для обычной медицинской страховки и, соответственно, расходы на лечение не подлежат возмещению. Такие проекты по страхованию врачей сейчас очень необходимы. И они могут быть осуществлены только в партнерстве с ответственным бизнесом», – прокомментировала Генеральный директор АСКА-Жизнь Елена Пантова.

Страховку со скидкой 40% могут получить все работники учреждений здравоохранения всех форм собственности не старше 70 лет. Страхование не предоставляется, если страхователь последние 30 дней находился в других странах, где объявлен карантин в связи с распространением COVID-19; на момент страхования уже находится под наблюдением врача или на лечении именно коронавирусной инфекции COVID-19; на момент страхования ему диагностировали такие заболевания, как диабет, онкологические заболевания, инсульт, инфаркт, острую почечную недостаточность и COVID-19.

Купить страховку можно в отделениях ПУМБ или дистанционно, заполнив форму на сайте банка. Для не-врачей страховка от коронавируса доступна по полной стоимости. Для страхователей, которые не входят в зону повышенного риска, сумма страховых выплат составляет от 10 тысяч до 250 тысяч гривен. Страховые полисы доступны от СК АСКА-Жизнь и ARX.

Напомним, ПУМБ за свой счет уже обеспечил полторы тысячи медиков медицинским страхованием от заболевания COVID-19 (коронавирус). Страховку получили врачи девяти опорных больниц, куда поступают больные с COVID-19 и где, соответственно, медицинские работники находятся в зоне повышенного риска заражения, а также медики больницы скорой помощи города Мариуполь.

С 17 апреля страховая программа «СтопКоронавирус» от страховой компании АСКА-Жизнь сроком на три месяца доступна для медицинских работников Днепропетровской областной клинической больницы им. И.Мечникова, Первомайской центральной городской больницы, городской больницы № 3 города Краматорск, Мариупольской городской больницы №4 им. И.Мацука, Мариупольской городской больницы № 9, Больницы скорой медицинской помощи в городе Мариуполь, Подольской городской больницы (Одесская обл), “Специализированной медико-санитарной части” Энергодарской городского совета Запорожской области, Закарпатской областной клинической больницы им. А.Новака и Бердянского территориального медицинского объединения.

Ранее ПУМБ присоединился к глобальной инициативе Фонда Рината Ахметова по оказанию помощи украинским больницам в борьбе против эпидемии COVID-19, и поддержал клиники во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Донецкой и Луганской областях. Несколько тысяч оксиметров, пульсоксиметров, санитайзеров, и более 20 тысяч средств индивидуальной защиты (очки, респираторы, комбинезоны, хирургические халаты, перчатки, длинные бахилы) будут переданы до конца апреля в больницы в разные регионы Украины для оказания медицинской помощи больным, заразившимся коронавирусом COVID-19. Также в больницы Западного региона будут переданы аппараты ИВЛ