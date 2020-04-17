В Fitch сообщили, на сколько курс гривны обесценится в этом году

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В 2020 году курс гривны упадет на 25%, тогда как в прошлом году гривна укрепилась на 14%, с начала текущего года курс нацвалюты упал почти вполовину от прогноза.
Об этом говорится в прогнозе аналитиков рейтингового агентства Fitch Ratings.
Как сообщается, после укрепления на 14% по отношению к доллару в 2019 году, гривня резко обесценилась в середине марта, отражая повышенное неприятие риска и связанный с паникой спрос на иностранную валюту.
Кроме того, Национальный банк позволил обменному курсу скорректироваться, но вмешался, чтобы сгладить резкие колебания: чистые продажи в марте составили 2,2 млрд долларов. Тем не менее, НБУ вернулся к позиции чистого покупателя валюты в течение последних трех недель, напомнили в Fitch.
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