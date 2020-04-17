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Кличко рассказал, когда начнется асфальтирование Подольско-Воскресенского моста

Кличко рассказал, когда начнется асфальтирование Подольско-Воскресенского моста

Начало асфальтирования Подольско-Воскресенского мостового перехода в Киеве запланировано на май.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

“Город продолжает работать, все наши коммунальные предприятия работают, многие работы сейчас ведутся и Подольско-Воскресенский мостовой переход строят. Чтобы обустроить новые заезды на Верхний и Нижний Вал, разбирают старый вантовый мост, работы по демонтажу аварийной конструкции идут уже несколько недель. Продолжается строительство заезда на мостовой переход с улицы Верхний Вал, специалисты собирают металлоконструкции, которые затем с помощью домкратов поставят на опоры, прокладывают инженерные сети, обустраивают технологические площадки и проезды”, – отметил он.

По его словам, ведется строительство насыпи в районе Русановских садов и строительство моста над ними.

“Там уже бетонируют установленный прогон моста со стороны Троещины. В мае дорожники начнут асфальтирование проезжей части Подольско-Воскресенского мостового перехода, а в начале лета начнут устанавливать ванты на арочную конструкцию моста. Далее полностью демонтируют нижнюю часть временных опор и мост “встанет” на свое место. Хочу подчеркнуть: мы делаем все, чтобы до конца этого года открыть автомобильное сообщение по Подольско-Воскресенскому мостовому переходу и начать строительство новой ветки метро”, – добавил он.

По материалам УНН
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