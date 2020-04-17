С предприятия в Донецкой области взыскали 4,8 млн грн в пользу Нафтогаза

С предприятия ОКП “Донецктеплокоммунэнерго” взыскали 4,8 млн грн задолженности за поставленный природный газ во исполнение судебного решения по задолженности в пользу НАК “Нафтогаз Украины”. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

“Частично выполнено решение Хозяйственного суда Донецкой области, которым в 2012 году ОКП “Донецктеплокоммунэнерго” обязано выплатить в пользу НАК “Нафтогаз Украины” задолженность по договору купли-продажи природного газа на сумму 86 млн грн. На сегодняшний день, благодаря принятым прокуратурой мерам, предприятием уплачено часть указанной задолженности за поставленный природный газ на сумму 4,8 млн грн”, – говорится в сообщении.