Спрос на валютном рынке спал, НБУ возобновил покупку излишков - Смолий

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Уже в апреле спрос на валютном рынке упал, по сравнению с предыдущим месяцем, поэтому курс гривны несколько укрепился, и Нацбанк получил возможность возобновить осторожную покупку излишней валюты на рынке для пополнения международных резервов.
Об этом на брифинге сообщил глава НБУ Яков Смолий.
“Утих и ажиотажный спрос на валютном рынке. В марте в условиях почти неизменного предложения валюты на межбанке, всплеск спроса давил на гривну от обесценивания, но уже в апреле на рынке спрос упал не только ниже уровня предложения, чистое предложение валюты даже выше, чем было в феврале до вспышки эпидемии и введения карантина в Украине. Следовательно, курс гривны снова незначительно укрепился в этом месяце, а НБУ получил возможность возобновить осторожную покупку излишней валюты на рынке для пополнения международных резервов”, – отметил Смолий.
Напомним, на 23 апреля официальный курс гривны установлен на уровне 27,05 грн/доллар.
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