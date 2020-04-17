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Шмыгаль считает, что во время карантина работают 70% украинцев

Шмыгаль считает, что во время карантина работают 70% украинцев

Вся критическая инфраструктура и предприятия-экспортеры работают, во время карантина ограничения введены только в 6 областях.

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

“В Украине экономика работает, у нас в 6 областях: массовые мероприятия, торговля непродуктовая товарами, это транспортные перевозки, ресторанный и гостиничный бизнес. То есть эти отрасли потребления, они остановлены, чтобы разорвать цепочку заражения и эпидемии. Вся критическая инфраструктура, все предприятия-экспортеры, вся экономика – она сегодня работает. То есть, если брать социологическое исследование, то у нас 70% людей ходят на работу”, – говорится в сообщении.

Напомним, на 16 апреля 2020 года количество безработных, зарегистрированных в государственной службе занятости, составляет 400,9 тыс. человек, из них 89,2 тысячи – зарегистрировались с 12 марта.

Справка Finance.ua:

  • Сейчас в Украине в службу занятости ежедневно обращаются и становятся на учет от 5 до 7 тыс. человек, что существенно больше, чем в прошлом году в тот же период. Об этом сообщила директор Государственной службы занятости Ольга Макогон.
  • 100 тыс. человек, которые стали на учет в период карантина – получили статус безработного с первого дня. Большинство из них сможет получить пособие по безработице, минимальный размер которого увеличили с 650 грн до 1000 грн.

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По материалам УНН
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