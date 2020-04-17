Шмыгаль считает, что во время карантина работают 70% украинцев

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Вся критическая инфраструктура и предприятия-экспортеры работают, во время карантина ограничения введены только в 6 областях.
Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
“В Украине экономика работает, у нас в 6 областях: массовые мероприятия, торговля непродуктовая товарами, это транспортные перевозки, ресторанный и гостиничный бизнес. То есть эти отрасли потребления, они остановлены, чтобы разорвать цепочку заражения и эпидемии. Вся критическая инфраструктура, все предприятия-экспортеры, вся экономика – она сегодня работает. То есть, если брать социологическое исследование, то у нас 70% людей ходят на работу”, – говорится в сообщении.
Напомним, на 16 апреля 2020 года количество безработных, зарегистрированных в государственной службе занятости, составляет 400,9 тыс. человек, из них 89,2 тысячи – зарегистрировались с 12 марта.
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