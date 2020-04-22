Во время карантина спрос на смартфоны упал на 30% - Allo Group

Во время карантина упал спрос на смартфоны и бытовую технику – примерно на 30%.

Об этом заявил председатель совета директоров Allo Group Дмитрий Деревицкий.

По его словам, сейчас закрыты 80% магазинов, поэтому количество онлайн-продаж растет.

“На сегодня их доля составляет 56%, в карантин цифра составляла около 40%. Упал спрос на смартфоны, бытовую технику, примерно на 30%”, – сказал Деревицкий.

Однако, по его словам, повысился спрос на товары, которыми можно пользоваться дома (фены, машинки для бритья), спортивные тренажеры для дома.

“После карантина ожидается рост спроса на товары для поддержания здорового образа жизни – смарт часы, трекеры, технику для приготовления пищи дома, и тому подобное. В планах компании – и в дальнейшем развивать онлайн, ИТ, маркетплейсы”, – добавили в Allo Group.