Нацбанк снизил учетную ставку

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 8%.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
“Продолжение смягчения монетарной политики имеет целью дальнейшей поддержки экономики в условиях пандемии и карантинных мероприятий”, – говорится в сообщении.
Инфляция в марте-апреле была ниже, чем ожидалось, несмотря на временный рост цен в течение первых недель карантинных мероприятий.
Читайте также: НБУ прокомментировал ситуацию по депозитным ставкам
Правление Национального банка принимало решение о снижении учетной ставки в условиях, когда инфляционное давление является умеренным, а экономика требует существенной поддержки за негативного влияния карантинных мероприятий на показатели деловой активности, потребления и занятости населения.
Причины снижения учетной ставки:
“В комплексе с другими мерами, принятыми Национальным банком, это даст экономике стимул, необходимый для поддержания населения и бизнеса в эти сложные времена и быстрого восстановления деловой активности после завершения карантина. В то же время эти меры не поколеблет макрофинансовую стабильность в Украине”, – заявил глава Национального банка Яков Смолий.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине презентовали ID-карту и заграничный биометрический паспорт в приложении "Дія"Вчера, 16:05 - 5318 15
МФО возвращаются "из карантина": кто уже предлагает быстрые займыВчера, 12:30 - 11575 11
Нефтяной рынок: станет ли бензин "бесплатным" для украинцев (инфографика)Вчера, 14:00 - 2282 6
Украина увеличила импорт гречки почти в 7 раз7 ч. назад - 371 5
Премьер анонсировал введение е-контроля самоизоляцииВчера, 16:32 - 1132 5
В Украине презентовали ID-карту и заграничный биометрический паспорт в приложении "Дія"Вчера, 16:05 - 5318 15
ФЛП І-II групп предлагают освободить от уплаты единого налогаВчера, 15:02 - 4877
Кредитные каникулы ввели 30 украинских банков: что нужно знать украинцамВчера, 21:03 - 3840 2
НБУ прокомментировал ситуацию по депозитным ставкам3 ч. назад - 3239 4
Какие услуги появятся на портале "Дія" в ближайшее времяВчера, 16:44 - 3030
Маск запустил в космос еще 60 интернет-спутников Starlink5 ч. назад - 134
Украина начинает клинические исследования препарата, который помогает в борьбе с COVID-19Вчера, 15:34 - 397
Facebook создала собственную ботоферму - платформу ботов для изучения троллей и мошенников17.04.2020, 11:10 - 585
Apple представила новый бюджетный iPhone (фото, видео)16.04.2020, 11:10 - 2183 1
Virgin Orbit провела успешные испытания ракеты-носителя (фото, видео)14.04.2020, 17:10 - 891