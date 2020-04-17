Нацбанк снизил учетную ставку

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 8%.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

“Продолжение смягчения монетарной политики имеет целью дальнейшей поддержки экономики в условиях пандемии и карантинных мероприятий”, – говорится в сообщении.

Инфляция в марте-апреле была ниже, чем ожидалось, несмотря на временный рост цен в течение первых недель карантинных мероприятий.

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Правление Национального банка принимало решение о снижении учетной ставки в условиях, когда инфляционное давление является умеренным, а экономика требует существенной поддержки за негативного влияния карантинных мероприятий на показатели деловой активности, потребления и занятости населения.

Причины снижения учетной ставки:

как и большинство стран, Украина оказалась в ситуации, когда экономика требует существенного поддержания из-за снижения показателей деловой активности, потребления и занятости населения. И для этого есть пространство, ведь инфляционное давление является умеренным;

центральные банки других государств сейчас активно снижают ключевые ставки и внедряют дополнительные меры монетарного стимулирования экономик. В то же время эти страны также обсуждают разумную грань, которая отделяет продуктивное стимулирования экономики от чрезмерного желания наполнить экономику деньгами, которые впоследствии могут поколебать макрофинансовую стабильность;

принимая во внимание эти обстоятельства, НБУ продлил смягчение монетарной политики и снизил учетную ставку на 2 п.п. до 8%.

“В комплексе с другими мерами, принятыми Национальным банком, это даст экономике стимул, необходимый для поддержания населения и бизнеса в эти сложные времена и быстрого восстановления деловой активности после завершения карантина. В то же время эти меры не поколеблет макрофинансовую стабильность в Украине”, – заявил глава Национального банка Яков Смолий.

Справка Finance.ua:

13 марта 2020 Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 10% годовых.

Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 13,5% до 11,0% годовых с 31 января 2020 года.