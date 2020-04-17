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НБУ прокомментировал ситуацию по депозитным ставкам

НБУ прокомментировал ситуацию по депозитным ставкам

В Национальном банке Украины считают, что, из-за оттока денег украинцев из банковской системы после начала карантина, банки приостановили снижение ставок по депозитам.

Об этом говорится в еженедельном обзоре банковской системы Нацбанка.

«В первой декаде марта произошел слом тренда роста срочных гривневых и валютных депозитов. От пиковых значений срочные гривневые средства населения уменьшились на 2.5%, а валютные (в долларовом эквиваленте) — на 4.0%. Однако темпы оттока были значительно ниже, чем в первые дни кризисов 2008 и 2014 годов», — говорится в отчете.

Однако уже в апреле отток денег украинцев из банков прекратился, а объемы депозитов в банковской системе вырос на 1,4%. Валютные вклады продолжают снижаться.


Инфографика: НБУ

«Снижение стоимости срочных гривневых вкладов, которое продолжалось с декабря 2019 года с середины марта затормозило, отражая неуверенность вкладчиков», — говорится в отчете НБУ.

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Нацбанк отмечает, что сейчас крупнейшие украинские банки, несмотря на незначительный отток средств клиентов, полностью платежеспособны и могут справиться с кризисным оттоком средств клиентов в ближайшие 30 дней.

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По материалам Finance.UA
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