Google запустит в Кении коммерческий сервис раздачи интернета из стратосферы

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В ближайшие несколько недель жители сельских районов Кении первыми в мире смогут подключиться к мобильному высокоскоростному интернету через воздушные шары, висящие в стратосфере. Регуляторы уже одобрили запуск сервиса Loon, являющегося дочерней компанией Alphabet. Сейчас продолжаются последние приготовления к началу предоставления телеком-услуг.
Заручившись поддержкой местного провайдера Telkom Kenya, проект Loon планирует предоставить сельским жителям страны стабильный доступ к скоростному интернету без необходимости использования спутников или строительства наземных вышек.
Для того чтобы оказаться в стратосфере над Кенией, воздушные шары стартовали из Пуэрто-Рико или Невады и проплыли по воздушным течениям по кратчайшему маршруту, разработанному автоматической навигационной системой Loon.
Достигнув места назначения, тот же алгоритм машинного обучения обеспечивает сохранение относительно стабильного пребывания над зоной покрытия. Для этого шары движутся вверх и вниз, ловя воздушные течения.
Project Loon появился в 2011 году в рамках экспериментального подразделения Google (а затем Alphabet) – Project X. Основная идея заключалась в том, чтобы создать флот аэростатов с антеннами, который поднимется на 20 000 метров и, следуя воздушным течениям, будет обеспечивать покрытие интернетом на площади в 3000 кв. км.
В 2015 году состоялись успешные испытания воздушных шаров, раздающих 4G над Род-Айлендом (США). В 2018 году проект, ставший в то время отдельной дочерней компанией Alphabet, заключил первый коммерческий контракт на обеспечение интернетом отдаленных районов Кении.
В Кении, расположенной на восточном побережье Африки, находятся одни из самых посещаемых заповедников в мире – Масаи Мара и Национальный парк Амбосели. В крупнейших городах Найроби и Момбаса существует стабильное подключение к интернету, однако многие сельские общины по-прежнему не имеют доступа к сети.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Эксперт спрогнозировал обвал цен на бензин летомВчера, 09:33 - 6560 9
Некоторым украинцам пообещали выплатить по 3 тыс. грн во время карантина: как получитьВчера, 10:03 - 8611 8
Рада отменила штрафные баллы за нарушение правил дорожного движенияПозавчера, 16:11 - 5074 2
Россия будет сжигать излишние объемы нефтиПозавчера, 19:17 - 2894 2
Последствия карантина: 62% ресторанов прекратили свою работуВчера, 18:04 - 1790 1
Пенсии в мае повысят не всемВчера, 12:45 - 10291
Некоторым украинцам пообещали выплатить по 3 тыс. грн во время карантина: как получитьВчера, 10:03 - 8611 8
Какие дома могут не достроить - мнение экспертаВчера, 08:29 - 7384 1
Уникальный кризис: к чему готовиться украинцамВчера, 19:00 - 6930 1
Эксперт спрогнозировал обвал цен на бензин летомВчера, 09:33 - 6560 9
Маск запустил в космос еще 60 интернет-спутников Starlink23.04.2020, 09:50 - 662
Украина начинает клинические исследования препарата, который помогает в борьбе с COVID-1922.04.2020, 15:34 - 908
Facebook создала собственную ботоферму - платформу ботов для изучения троллей и мошенников17.04.2020, 11:10 - 704
Apple представила новый бюджетный iPhone (фото, видео)16.04.2020, 11:10 - 2488 1
Virgin Orbit провела успешные испытания ракеты-носителя (фото, видео)14.04.2020, 17:10 - 1019