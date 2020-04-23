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Google запустит в Кении коммерческий сервис раздачи интернета из стратосферы

Google запустит в Кении коммерческий сервис раздачи интернета из стратосферы

В ближайшие несколько недель жители сельских районов Кении первыми в мире смогут подключиться к мобильному высокоскоростному интернету через воздушные шары, висящие в стратосфере. Регуляторы уже одобрили запуск сервиса Loon, являющегося дочерней компанией Alphabet. Сейчас продолжаются последние приготовления к началу предоставления телеком-услуг.

Заручившись поддержкой местного провайдера Telkom Kenya, проект Loon планирует предоставить сельским жителям страны стабильный доступ к скоростному интернету без необходимости использования спутников или строительства наземных вышек.

Для того чтобы оказаться в стратосфере над Кенией, воздушные шары стартовали из Пуэрто-Рико или Невады и проплыли по воздушным течениям по кратчайшему маршруту, разработанному автоматической навигационной системой Loon.

Достигнув места назначения, тот же алгоритм машинного обучения обеспечивает сохранение относительно стабильного пребывания над зоной покрытия. Для этого шары движутся вверх и вниз, ловя воздушные течения.

Project Loon появился в 2011 году в рамках экспериментального подразделения Google (а затем Alphabet) – Project X. Основная идея заключалась в том, чтобы создать флот аэростатов с антеннами, который поднимется на 20 000 метров и, следуя воздушным течениям, будет обеспечивать покрытие интернетом на площади в 3000 кв. км.

В 2015 году состоялись успешные испытания воздушных шаров, раздающих 4G над Род-Айлендом (США). В 2018 году проект, ставший в то время отдельной дочерней компанией Alphabet, заключил первый коммерческий контракт на обеспечение интернетом отдаленных районов Кении.

В Кении, расположенной на восточном побережье Африки, находятся одни из самых посещаемых заповедников в мире – Масаи Мара и Национальный парк Амбосели. В крупнейших городах Найроби и Момбаса существует стабильное подключение к интернету, однако многие сельские общины по-прежнему не имеют доступа к сети.

По материалам Телеканал 24
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