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Ливан стал первой страной, легализовавшей марихуану с целью преодоления экономического кризиса

Ливан стал первой страной, легализовавшей марихуану с целью преодоления экономического кризиса

Ливан стал первой арабской страной, которая легализовала выращивание каннабиса в медицинских и промышленных целях. Этот шаг, по мнению власти, должен привлечь в страну иностранный капитал и поможет преодолеть кризис. Об этом сообщает Independent.

Отмечается, что хотя выращивание каннабиса ранее было незаконным, его долгое время открыто выращивали на плодородных землях долины Бекаа. По данным ООН, Ливан является третьим по величине поставщиком гашиша после Марокко и Афганистана. Власть в стране убеждена, что новый закон позволит взять под контроль рынок марихуаны и остановить незаконную торговлю.

Законодательство нацелено на создание многомиллиардной промышленности, которая могла бы производить продукты, начиная от текстиля до фармпрепаратов.

Хезболла, шиитская военизированная политическая группа, которую поддерживает Иран, была единственной, кто выступил против легализации. Законодатели, поддержавшие закон, отстояли свое решение, заявив, что оно подкрепляется экономическими мотивами.

«Есть определенные моральные и социальные нюансы, но сегодня есть необходимость помогать экономике любыми способами», – отметил Ален Аун, старший депутат Свободного патриотического движения.

По материалам Mind
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